Российский врач из «красной зоны» рассказал о самом страшном в эпидемии COVID-19

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Самое страшное в эпидемии COVID-19 — отсутствие реально действующего лечения. Об этом рассказал руководитель смены приемного отделения госпиталя для больных коронавирусом на базе Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета Антон Родионов, передает «Московский комсомолец».

По словам Родионова, работающего в так называемой красной зоне, российские врачи столкнулись с заболеванием, на течение которого «практически невозможно повлиять», а рекомендуемые антибиотики, противомалярийные и противовирусные препараты практически не имеют эффекта. Он заявил, что их назначают по принципу «ну что-то же надо делать».

Родионов добавил, что если у пациента нарастает дыхательная недостаточность, ему дают дышать кислородом, но «это не лечение». Врач отметил, что если случай совсем тяжелый, пациента приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в таких случаях прогнозы плохие.

Ранее телеведущий, официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников показал работу медиков в «красной зоне» с пациентами с коронавирусом. Они находятся в московской больнице №71 имени Жадкевича. По словам Мясникова, работа протекает спокойно. Он отметил, что некоторые пациенты, находящиеся в реанимации, играют там в игры и «далеко не всех интубируют».

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.