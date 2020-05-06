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С 7 мая в Москве начнут отключать отопление

С 7 мая в Москве начнут отключать отопление

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Отключение отопления в Москве начнется 7 мая — процесс продлится три дня. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

Он напомнил, что по закону решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. «С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказал Бирюков.

Отопления отключат в более чем 70 тыс. зданий, среди которых порядка 33 тыс. жилых домов. Отмечается, что сначала отопление отключают на промышленных и административных объектах, а после в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией и режимом самоизоляции начало отключения горячей воды перенесли на 1 июня. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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