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Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России

Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России
Новые льготы для наращивания добычи нефти в РФ перестали быть актуальными из-за участия страны в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается льгот - Россия решила вместе с ОПЕК сокращать добычу нефти, и новые льготы, которые нужны для ее наращивания, перестали быть актуальными. Сейчас было бы странно говорить о дополнительных льготах", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что Минфин работает над тем, чтобы все льготы были обусловлены инвестиционными обязательствами. "Получил 100 рублей в виде преференций – направь их, пожалуйста, не на дивиденды, а на инвестиции. Последние предложения Минфина именно на этом принципе и строились", - подчеркнул он.


Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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