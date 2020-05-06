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Силуанов оценил возможность «раздачи» денег жителям России

Силуанов оценил возможность «раздачи» денег жителям России

Главная задача сейчас не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке, заявил глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя в интервью «Ведомостям» идею «раздачи» денег населению для поддержки в период борьбы с коронавирусом.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолёта деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей», — отметил министр.

По его словам, сейчас нужно оказать помощь бизнесу, чтобы предприниматели могли сохранить рабочие места, а также помочь гражданам оплачивать расходы на питание, жильё и кредиты.

Силуанов напомнил, что пострадавшим от пандемии малым предприятиям предоставлены шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам, а также выданы беспроцентные кредиты на зарплату в размере МРОТ на каждого сотрудника.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает возможности оказания россиянам прямой материальной помощи.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд и помогать нескольким наиболее пострадавшим отраслям.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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