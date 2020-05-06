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Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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