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Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета

Силуанов заявил об увеличении расходов бюджетаФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета в 2020 году на 1,07 триллиона рублей. Его слова приводит газета «Ведомости».

Деньги будут направлены на поддержку российской экономики. «Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, — 1,1 триллиона рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов», — отметил Силуанов.

В марте депутаты Госдумы разработали поправки к закону о праве правительства России распределять деньги для борьбы с коронавирусом. В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда. Этот источник средств поможет частично компенсировать дефицит бюджета.

Также депутаты намерены разрешить увеличение расходов без дополнительных поправок на сумму, которая поступит от продажи акций Сбербанка или от ненефтегазовых доходов сверх того объема, что уже учтен в бюджете.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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