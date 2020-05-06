СМИ узнали, что Рэйф Файнс сыграет злую директрису в мюзикле "Матильда"

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что британский актер Рэйф Файнс сыграет в фильме-мюзикле "Матильда" Netflix мисс Агату Транчбол, злую директрису начальной школы. Лента будет основана на одноименной книге Роальда Даля, сообщает Deadline.

По информации издания, режиссером выбрали Мэттью Уорчаса (художественный руководитель театра "Олд Вик" в Лондоне).

Сценарий напишет Дэннис Келли, который в 2010 году работал над адаптацией этого произведения для спектакля Тима Минчина (в 2011 году мюзикл показали в Лондоне, а с 2013 по 2017 год его играли на Бродвее).

примет участие звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер. Дату начала съемок пока не объявили.

В сказке Роальда Даля писатель рассказывает о девочке Матильде. Она растет в семье, где ее не любят, и ходит в школу, где над учениками издевается жестокая мисс Транчбол. Несмотря на это, главная героиня — умная и добрая. Это видит ее учительница мисс Ханни, которая помогает Матильде развиваться. Однако девочка обладает еще и способности к телекинезу. Она делает все возможное, чтобы побороть деспотичную директрису и освободиться от родителей.