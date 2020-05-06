Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину

Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчинуКадр: Ксения Собчак / YouTube

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак о том, что считает себя не созданной для брака. Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.

По словам Варнавы, ей дважды предлагали выйти замуж, однако оба раза она отказалась. Первым потенциальным женихом был «какой-то хрен», а вторым — актер и ведущий Дмитрий Хрусталев. Собчак в ответ на это сказала, что Варнава выбирает мужчин, с которыми у нее нет совместимости. «Дело не только в ногах. Тебя надо драть и *** (грубо овладевать — прим. «Ленты.ру»)», — сказала ведущая. «Чтобы, понимаешь, он пришел, тебе сказал: "Заткнись, будешь вот так, так и так. И вопросы сейчас все решим. Сиди помалкивай"», — добавила Собчак.

Варнава отметила, что найти такого мужчину сложно, особенно во время карантина, а также усомнилась в том, что будет трепетать от подобного поведения партнера. В высказывании Собчак она увидела и негативную сторону и в шутку сказала: «Сейчас научишь людей. Кто-то придет, даст по башке, и на этом все закончится». Варнава добавила, что она бы хотела видеть рядом сильного мужчину, однако «сильные мужики» не смотрят на нее.

Ранее комик Александр Гудков рассказал в интервью Собчак о том, что планирует свадьбу. Позже СМИ сообщили, что комик и его возлюбленная сыграли свадьбу прошлым летом.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину
Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни
Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни
Лидер сербской оппозиции устраивает травлю семьи президента
Лидер сербской оппозиции устраивает травлю семьи президента
Боевиков «Исламского государства» арестовали за расстрел десятков верующих
Боевиков «Исламского государства» арестовали за расстрел десятков
Для длительной и кратковременной памяти у муравьев служат разные части мозга
Для длительной и кратковременной памяти у муравьев служат разные
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся Мишустине
Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся Мишустине
Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США
Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США
Трамп лишился сна из-за умерших от коронавируса
Трамп лишился сна из-за умерших от коронавируса
Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд
Четвертая жена Андрея Караулова пытается вернуть имущество через суд
У министра культуры Любимовой выявили COVID-19
У министра культуры Любимовой выявили COVID-19

Топ на сегодня

Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Еще по теме

Ксения Собчак беременна: стало известно, когда телеведущая родит
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Собчак негласно встретилась с Путиным
Кто станет президентом России в 2018 году - о шансах Ксении Собчак рассказала ясновидящая