Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину

Вадим Карасев

Кадр: Ксения Собчак / YouTube

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак о том, что считает себя не созданной для брака. Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.

По словам Варнавы, ей дважды предлагали выйти замуж, однако оба раза она отказалась. Первым потенциальным женихом был «какой-то хрен», а вторым — актер и ведущий Дмитрий Хрусталев. Собчак в ответ на это сказала, что Варнава выбирает мужчин, с которыми у нее нет совместимости. «Дело не только в ногах. Тебя надо драть и *** (грубо овладевать — прим. «Ленты.ру»)», — сказала ведущая. «Чтобы, понимаешь, он пришел, тебе сказал: "Заткнись, будешь вот так, так и так. И вопросы сейчас все решим. Сиди помалкивай"», — добавила Собчак.

Варнава отметила, что найти такого мужчину сложно, особенно во время карантина, а также усомнилась в том, что будет трепетать от подобного поведения партнера. В высказывании Собчак она увидела и негативную сторону и в шутку сказала: «Сейчас научишь людей. Кто-то придет, даст по башке, и на этом все закончится». Варнава добавила, что она бы хотела видеть рядом сильного мужчину, однако «сильные мужики» не смотрят на нее.

Ранее комик Александр Гудков рассказал в интервью Собчак о том, что планирует свадьбу. Позже СМИ сообщили, что комик и его возлюбленная сыграли свадьбу прошлым летом.