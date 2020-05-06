Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом

Лидия Мартынова

Совет Думы на дополнительном заседании 8 мая приоритетно рассмотрит меры по борьбе с COVID-19, будет рассмотрен уже третий пакет первоочередных мер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной Думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры, предлагаемые правительством по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям. Это уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

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