США решили добывать ресурсы на Луне без участия русских

Вадим Карасев

Администрация президента США Дональда Трампа готовит к подписанию соглашение о добывании полезных ресурсов на Луне. Об этом сообщает Российская газета.

Информация о соглашении, названном Artemis Accords, что в переводе на русский язык означает «Соглашение Артемиды», появилось на Reuters, со ссылкой на источники в Белом доме. Данный документ хотят подписать с рядом стран таких, как Япония, Канада, ОАЭ и страны Евросоюза. Россия в этот список не попала. Отмечается, что это связано с тем, что российские спутники на орбите Луны выглядят угрожающе по отношению к американским.

Данное международное соглашение является одним из аспектов США по уходу от освоения космических пространств на базе ООН. По мнению представителей из США, достигнуть общей точки зрения будет легче с несколькими единомышленниками, чем выносить это на всеобщее обсуждение.

В ближайшие несколько недель планируют начать переговоры со странами, поддерживающими США в добывании полезных ископаемых на Луне. В соглашении также хотят создать фундамент для легализации ресурсов, чтобы была возможность не только их добывать, но и владеть ими.

Соглашение Artemis Accords – это предварительный этап к основной программе NASA, оцениваемой в десятки миллиардов долларов, по высадке людей на естественном спутнике Земли к 2024 году.

Луна оценивается, как основное стратегическое звено в космосе. Помимо добывания полезных ископаемых, ее можно использовать в длительных научных исследованиях, которые в дальнейшем позволят организовывать высадки и на Марсе.

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