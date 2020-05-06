США увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией

Влада Некрасова

Посольство США в Украине заявило об увеличении поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса, о чем стало известно в Facebook дипучреждения.Отмечается, что финансирование было увеличено до 14,5 млн долларов."США расширили помощь Украине в борьбе с Covid-19. В частности, 12,1 млн долларов в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)", - говорится в сообщении.Деньги будут направлены на улучшение возможностей больниц в оказании помощи инфицированным, а также на противодействие дальнейшему распространению COVID-19."Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины" - говорится в сообщении посольства.Также выделяется 2,4 млн долларов гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе Migration and Refugee Assistance) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.