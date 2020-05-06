Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией

США увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией
Посольство США в Украине заявило об увеличении поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса, о чем стало известно в Facebook дипучреждения.

Отмечается, что финансирование было увеличено до 14,5 млн долларов.

"США расширили помощь Украине в борьбе с Covid-19. В частности, 12,1 млн долларов в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)", - говорится в сообщении.

Деньги будут направлены на улучшение возможностей больниц в оказании помощи инфицированным, а также на противодействие дальнейшему распространению COVID-19.
"Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины" - говорится в сообщении посольства.

Также выделяется 2,4 млн долларов гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе Migration and Refugee Assistance) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешек
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что она назвала девочку "умственно-отсталой"
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что
Илон Маск получит от Tesla особую премию
Илон Маск получит от Tesla особую премию
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и уволился
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более года
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв коронавируса
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID19: куда пойдут деньги
Ватикан направит помощь населению Донбасса
Катар выделил полмиллиона долларов на переселенцев ДНР
Лондон выделит Киеву пять миллионов фунтов на противостояние российской дезинформации