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Стало плохо за рулем: в Киеве произошла масштабная автоавария со смертельным исходом (фото)

Стало плохо за рулем: в Киеве произошла масштабная автоавария со смертельным исходом (фото)

6 мая в Киеве на проспекте Победы (недалеко от станции метро «Шулявская») произошло масштабное ДТП с участием шести транспортных средств. Напомним, ранее на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Фольксваген», после чего один из автомобилей опрокинулся.

Все участники этого происшествия двигались в сторону Нивок.

Ситуацию прокомментировала одна из участниц происшествия, которая была за рулем «Шевроле»:

— Была тянучка, много транспорта. Вдруг сильный удар. Даже не могла представить, что произошло. Затем увидела большой белый микроавтобус, который появился впереди: он плавно пошел правее и врезался в дерево.

В результате ДТП повреждены шесть легковых машин. Водитель одной из них уехал, не дожидаясь полиции.

После шока многие бросились к микроавтобусу. Пассажиров в нем не было, а водитель уже не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1963 года рождения. Врачи считают, что, скорее всего, водителю микроавтобуса стало плохо и он, очевидно, умер до столкновения. Окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз.

Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП, виновник которого потерял сознание за рулем и был госпитализирован с подозрением на тяжелый инсульт.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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