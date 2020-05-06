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"Стареющий мизогин!": писатель Минаев грубо отозвался о песнях Лободы, взбесив продюсера певицы

"Стареющий мизогин!": писатель Минаев грубо отозвался о песнях Лободы, взбесив продюсера певицы

45-летний Сергей Минаев в прямом эфире нецензурно высказался о песнях Светланы Лободы. Слова писателя возмутили продюсера певицы Нателлу Крапивину.

"Вчера наткнулась на очередной эфир, где, в прошлом, весьма успешный писатель Сергей Минаев, эдакая российская калька Бегбедера на протяжении 40 минут, обсуждает с одними девушками других девушек. меня поразило то, с какой страстью и вовлеченностью он это делает, используя весь свой внушительный словарный запас обсценной лексики, мастерски разносит и ***** обкладывает всех, кто на язык попадется. я бы возможно прошла мимо, по старому доброму принципу "не тронь говно", но он в разговоре, своим шершавым языком упомянул небезразличных мне людей. хочу отметить, что стареющие мизогины - это жалкое зрелище", - написала Нателла Крапивина на своей странице в инстаграме. 

Продюсер Светланы Лободы заявила, что не понимает, чем отличается Марат Башаров от Сергея Минаева. Крапивина посетовала, что в обществе утеряно фундаментальное качество - уважение к женщине.

Вскоре на пост продюсера Лободы отреагировал сам Сергей Минаев, раскрыв, что именно так задело женщину.

Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я "своим шершавым" языком упомянул небезразличных вам людей", вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ******* [фиговой] музыкой. 

Сергей Минаев заявил на своей странице в инстаграме, что имеет право на собственное мнение. "Это та искренность, которую я могу себе позволить, в отличии от многих наших общих знакомых, которые говорят вам в лицо, как это было "вау", а потом за спиной извиняющимся тоном рассказывают, что просто прикольно пьяным под "Твои глаза" угорать", - написал Минаев.

Писатель напомнил, что мизогиния является по сути женоненавистничеством, в то время как оценочное суждение о творчестве - это право высказать собственное мнение.

Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня "стареющий мизогин", вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям. Но я не буду этого делать. Я, Нателла, действительно, старею, язык мой, как вы верно заметили, шершав. А вы, Нателла, становитесь только моложе и язык ваш гладок как глазурованная плитка со стен Лиссабонских домов.

Как писал NEWSTES, ранее Елена Малышева высказалась о внешности Светланы Лободы. Звезда программы "Жить здорово!" не смогла определить пол певицы.

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По материалам: uposters.ru

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