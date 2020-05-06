"Стареющий мизогин!": писатель Минаев грубо отозвался о песнях Лободы, взбесив продюсера певицы
45-летний Сергей Минаев в прямом эфире нецензурно высказался о песнях Светланы Лободы. Слова писателя возмутили продюсера певицы Нателлу Крапивину.
"Вчера наткнулась на очередной эфир, где, в прошлом, весьма успешный писатель Сергей Минаев, эдакая российская калька Бегбедера на протяжении 40 минут, обсуждает с одними девушками других девушек. меня поразило то, с какой страстью и вовлеченностью он это делает, используя весь свой внушительный словарный запас обсценной лексики, мастерски разносит и ***** обкладывает всех, кто на язык попадется. я бы возможно прошла мимо, по старому доброму принципу "не тронь говно", но он в разговоре, своим шершавым языком упомянул небезразличных мне людей. хочу отметить, что стареющие мизогины - это жалкое зрелище", - написала Нателла Крапивина на своей странице в инстаграме.
Продюсер Светланы Лободы заявила, что не понимает, чем отличается Марат Башаров от Сергея Минаева. Крапивина посетовала, что в обществе утеряно фундаментальное качество - уважение к женщине.
Вскоре на пост продюсера Лободы отреагировал сам Сергей Минаев, раскрыв, что именно так задело женщину.
Сергей Минаев заявил на своей странице в инстаграме, что имеет право на собственное мнение. "Это та искренность, которую я могу себе позволить, в отличии от многих наших общих знакомых, которые говорят вам в лицо, как это было "вау", а потом за спиной извиняющимся тоном рассказывают, что просто прикольно пьяным под "Твои глаза" угорать", - написал Минаев.
Писатель напомнил, что мизогиния является по сути женоненавистничеством, в то время как оценочное суждение о творчестве - это право высказать собственное мнение.
Как писал NEWSTES, ранее Елена Малышева высказалась о внешности Светланы Лободы. Звезда программы "Жить здорово!" не смогла определить пол певицы.