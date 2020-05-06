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Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешек

Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешекФото: @elonmusk

Пользователи Twitter обсудили необычное имя, которое глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) дали новорожденному сыну: они назвали мальчика X Æ A-12. В сети принялись шутить о том, как жизнь ребенка будет отличаться от жизни его сверстников, а также сравнили его с пришельцем и роботом.

Многие посчитали, что странное имя мальчика добавит в его жизнь деталей, характерных скорее для научной фантастики, чем для детского быта. К примеру, один из пользователей предположил, что игрушки в комнате мальчика будут обсуждать с ним мировое господство. @AptArpit заявил, что тело X Æ A-12 будет светиться. Ребенку в шутку приписали и другие паранормальные способности. В Twitter опубликовали посты, в которых сына Маска наделили способностью двигать предметы силой мысли и левитировать.

Имя сына Маска также стало поводом для насмешек. Пользователи представили мальчика в виде робота, пришельца, а некоторые решили, что X Æ A-12 будет сгустком энергии без материальной оболочки. Кроме того, многие отметили, что имя мальчика будет невозможно произнести с помощью звуков человеческой речи, а сам он будет функционировать скорее как компьютер, а не как человек.

Ранее Граймс объяснила значение имени сына в Twitter. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. «Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — объяснила певица.

О том, что Маск и Граймс стали родителями, сообщалось 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

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По материалам: lenta.ru

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