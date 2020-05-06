Топ-10 популярных песен про коронавирус

Анастасия Иванова

Людей по всему миру призывают не выходить из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. В этот непростой для всех период артисты решили поддержать поклонников зажигательными композициями. К слову, некоторые успели стать настоящими хитами.

Многие уверены, мир после пандемии никогда не будет прежним. Режим самоизоляции значительно повлиял и на жизнь звезд российского шоу-бизнеса. Артисты признаются, что впервые за долгое время смогли уделить максимум внимания семье. Впрочем, они не забывают и про творчество, записывая композиции на актуальную тему. Одни песни разделяют тоску людей по времени до коронавируса, другие же помогают переживать трудности, сохранив оптимизм.

ОЛЬГА БУЗОВА

«Давай останемся дома»

Поддерживать самоизоляцию также призвала 34-летняя Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давой Манукяном. Парочка сняла клип в домашней обстановке, доказав, что даже в этот непростой период есть место для романтики. В клипе «Давай останемся дома» приняли участие звездные друзья артистки такие, как Ксения Собчак, Александр Ревва, Михаил Галустян и другие.

К слову, даже живя в одной квартире, влюбленным удается удивлять друг друга приятными сюрпризам. Они устраивают свидания, дарят подарки, словом, наслаждаются отношениями. «Сейчас мы все находимся на карантине, но это не повод сидеть и скучать», — писала Ольга.

CREAM SODA & ХЛЕБ

«Плачу на техно»

Все массовые мероприятия были отменены в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Музыканты решили затронуть данную тему в свежем клипе на кавер «Плачу на техно», посвятив его всем несостоявшимся вечеринкам. В клипе танцоры исполняли зажигательные движения прямо на балконе. Это стало своеобразной отсылкой к итальянскому флешмобу, когда скучающие соседи развлекали друг друга, не нарушая карантин.





Ролик собрал больше десяти миллионов просмотров в YouTube. Причем дело не только в хитовой композиции, но и харизматичных героях. Так, например, Александр Гудков появился в провокационном образе фигуристки, а Пухляш примерил свой знаменитый костюм из Uno. «Вдруг ваша лоджия пустеет? Заполните ее собой», — призывал звезда «Вечернего Урганта».

АЛЕКСАНДР ГУДКОВ И ИВАН УРГАНТ

«Самоизоляция»

«Музыкальная студия» Александра Гудкова в рамках шоу «Вечерний Ургант» представила юмористический клип на тему самоизоляции. В ролике снялись многие звезды российского шоу-бизнеса. Они продемонстрировали, чем можно заняться дома, причем с максимальной пользой для себя.

Так, например, Лолита увлеклась косметическими процедурами, Елка спортом, а лидер Little Big живописью. «Картины, конечно, получаются некрасивыми, но рисовать их весело. Как вам гиперреализм в моем исполнении?» — говорил Илья Прусикин.

БЬЯНКА

«Пандемия»

«Мы танцевали с тобой румбу. Танцевали так легко, но потом ты вдруг покашлял прямо в мое лицо…», — пела Бьянка. В новом хите «Пандемия» звезда исполнила шуточную историю о любви к коронавирусному больному. Однако, пока шел процесс подготовки композиции ситуация с COVID-19 только усугубилась. Артистка отметила, что тогда просто не подозревала о серьезности заболевания, поэтому позволила себе с юмором отнестись к пресловутой теме.





При этом она отметила, что такой подход напротив позволит фанатам не впасть в депрессию, а сохранить необходимый оптимизм. «Уверена, он поднимет ваше настроение и отвлечет от грустных мыслей», — писала Бьянка.

ТИМУР РОДРИГЕЗ

«На карантин»

Не обошел тему самоизоляции и 40-летний Тимур Родригез, который описал все преимущества вынужденного заточения в сингле «На карантин». Сам певец сейчас наслаждается «отпуском» в компании жены и детей. Артист отметил, что наконец-то не отвлекается на бесконечные дела и спокойно общается с близкими людьми.

«Думаю, если уметь искать позитив — а я всегда так живу, — то карантин может стать полезным временем. Разумеется, хочется пожелать здоровья тем, кто оказался на больничной койке. Поскорее выздоравливайте!» — делился он в разговоре с журналистами.

ПТП

«Карантин»

Бывший участник дуэта «Потап и Настя» выпустил клип на лирическую песню «Карантин». Действие ролика происходит в пустом зрительском зале, однако, несмотря на тревожную обстановку, артист уверяет, что все скоро наладится. «Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию — и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон», — писал Алексей Потапенко.

Клип собрал больше миллиона просмотров и сотни комментариев от благодарных поклонников. «Только сейчас начинаешь ценить то, что всегда казалось обычными вещами»; «Талантливый человек даже про карантин может написать такую стильную песню»; «Хорошие строки! Может люди снова начнут ценить общество друг друга, чаще ходить в гости, больше времени проводить в компаниях и ездить в интересные места», — размышляли пользователи.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ

Let's stay home tonight

Let's stay home tonight

«Давай сегодня останемся дома», — просит Воробьев возлюбленную в новой англоязычной песне. Звезда отметил, что готовил сингл еще задолго до пандемии, но в связи с событиями решил изменить акценты. К слову, распространение вируса застало артиста в США — одному из лидеров по количеству зараженных. Поэтому пустые улицы и прилавки магазинов, показанные в клипе, не были декорацией, а отражением реалий.

«Мне пришла в голову идея снять клип о том, что происходит сейчас: когда встречаются два человека, но им нельзя прикасаться друг к другу, а они встретились и влюбились. Будет прекрасная сцена поцелуя в целлофановых пакетах», — описывал Алексей.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

«Про коронавирус»

Следить за здоровьем и оставаться дома ради спасения остальных призвал 68-летний Олег Газманов в песне «Про коронавирус». Артист исполнил злободневную композицию под собственный аккомпанемент на гитаре. «Всем здоровья и любви с оптимизмом пожелаю», — пел звезда.

Напомним, что об опасности заражения Газманов знает не понаслышке. Он побывал на дне рождения сестры Игоря Крутого, на котором присутствовал больной коронавирусом Лев Лещенко. После вечеринки артиста экстренно госпитализировали с пневмонией, что не на шутку встревожило остальных гостей праздника.





«Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — вспоминал Газманов.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

«Самый лучший день»

57-летний Григорий Лепс записал ремейк на свой нашумевший хит. В новой версии песни артист напомнил о важности самоизоляции, а также поблагодарил медицинских работников, которые борются за жизни зараженных коронавирусом. Вместе с Лепсом сингл исполнили Александр Панайотов, группа COSMOS girls и другие. «Пусть самый лучший день будет у вас всегда! Всем здоровья и по возможности оставайтесь дома, берегите себя», — пожелал артист.

NK

«Карантин»

А вот 33-летняя Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, признается, что устала сидеть на карантине. В музыкальном ролике певица старается занять себя разными увлечениями, но они уже перестали скрашивать ее будни. Тем не менее, звезда призывает не нарушать введенные ограничения ради здоровья близких людей.

«Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну», — говорила Настя.

Фото: Instagram