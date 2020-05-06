Торт без сахара и разговор по видеосвязи с Кембриджами: как пройдет день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри

Вадим Карасев

Сегодня сыну 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри Арчи исполнятся год. Из-за пандемии коронавируса родителям малыша пришлось поменять планы относительно праздничной вечеринки (изначально они планировали отметить день рождения сына в Великобритании), однако отказываться от торжества все же не стали. Как рассказала королевский эксперт Кэти Николл, Арчи с днем рождения поздравят не только родители, но и его английские родственники.

Королева и дети герцогов Кембриджских поздравят его с днем рождения на этой неделе по zoom. Они не видели своего маленького двоюродного брата уже несколько месяцев, так что им не терпится увидеть, как он вырос,

— говорит она.





Кэти добавила, что Меган любит готовить, поэтому с радостью испечет праздничный торт для сына. Но, как отмечает эксперт, скорее всего, он будет органическим или без добавления сахара — в общем, максимально безвредным, ведь герцогиня, как известно, придерживается здорового образа жизни.

А вот что касается подарков, то Николл отметила, что именинник вряд ли получит их слишком много, так как у него есть "все, что ему нужно". Она сказала, что пара, вероятно, оценит подарки "со смыслом", такие как пожертвования в детские благотворительные организации.





К слову, по мнению Николл, супруги всерьез подумывают о втором ребенком — несмотря на то что они сейчас заняты обустройством своей жизни в Лос-Анджелесе, этот вопрос, по ее словам, стоит "на повестке дня".

Появление младшего брата или сестры Арчи — это сейчас актуальный для них вопрос. Похоже, им нравится суета и оживленность, и я действительно не удивлюсь, если мы скоро услышим объявление о беременности,

— считает она.

Ну а пока малыш Арчи вовсю играет с домашними питомцами — биглем Гаем и лабрадором Озом, которые стали ему настоящими друзьями.

Они отлично ладят. Арчи к ним привык,

— заключила она.



