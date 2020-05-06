Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп заявил, что наемники, которых задержали власти Венесуэлы, не имеют никакого отношения к американскому правительству, сообщает ТАСС.

«Это не имеет никакого отношения к нашему правительству… Я только что был проинформирован об этом. Мы разберемся, и дадим вам знать», — сказал американский лидер.

Министр обороны США Марк Эспер также заявил, что «правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней».

«Мы по-прежнему считаем Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро) жестоким и коррумпированным лидером, который угнетает народ Венесуэлы, заслуживающий лучшего», — утверждал шеф Пентагона.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Венесуэле заявили о срыве попытки переворота и задержании американских наемников из диверсионной группы, которая проникла в страну. В МВД Венесуэлы рассказали, что группа использовала скоростные катера и планировала провести атаку в районе берегов штата Ла-Гуайра: совершить теракты, убить лидеров правительства и осуществить госпереворот. Однако венесуэльские силовики сумели отбить нападение: нескольких боевиков убили, часть задержали.

«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков были двое американцев из охраны Дональда Трампа», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По словам венесуэльского лидера, в плен взяты уже 13 наемников, а для поиска остальных причастных к случившемуся он мобилизовал 25 тыс. военных.

Николас Мадуро назвал имена задержанных американцев —Люк Денман и Аарон Берри. Их идентификационные карточки опубликовал teleSUR.