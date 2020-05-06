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Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок

Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масокДональд ТрампФото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США посетил новый завод по производству медицинских масок в Аризоне, где действует «масочный режим», однако во время визита сам не стал использовать данное средство индивидуальной защиты. Об этом сообщает Reuters.

На снимках с мероприятия видно, что все работники предприятия в масках, на заднем фоне висят знаки, предупреждающие о необходимости соблюдения «масочного режима». Однако ни глава государства, ни сопровождавшие его лица не сочли нужным надеть их. При этом лидер нации надел защитные очки.

Трамп ни разу не присутствовал на публичных мероприятиях в маске, что противоречит рекомендациям властей о соблюдении мер безопасности в эпидемию коронавируса.

С начала апреля власти США призывают всех граждан, включая тех, у кого нет никаких симптомов, носить маски для предотвращения распространения вируса в стране.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 71 тысячи человек скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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