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Трамп закрывает целевую группу Белого дома по COVID-19

Трамп закрывает целевую группу Белого дома по COVID-19

Работа целевой группы Белого дома по коронавирусу будет свёрнута, заявил Трамп 5 мая во время своего визита в Аризону на завод по производству медицинских масок.

Лидер США считает, что сейчас страна переходит на вторую фазу, которая сосредоточена на последствиях вспышки COVID-19. Его заявление прозвучало после слов Майка Пенса, который возглавляет группу, что-то Белый дом может начать переносить координацию ответных мер США на федеральные агентства в конце мая.

В Белом доме продолжается смещение акцента с аспекта общественного здравоохранения пандемии коронавируса на ее экономические последствия.

В течение более чем месяца целевая группа была публичным лицом реакции администрации Белого дома на кризис, даже несмотря на то, что президент Трамп иногда отклонялся другие темы во время ежедневных брифингов.

Теперь чиновники, устанавливающие повестку дня, будут больше беспокоиться о рабочих местах, бизнесе и финансовом здоровье нации даже несмотря на то, что число случаев заболевания вирусом на всей территории США продолжает увеличиваться, сообщает BBC.

Но даже среди основных сторонников Трампа растет разочарование в связи с правительственными распоряжениями. Некоторые штаты и государства, поощряемые президентом, уже начали смягчать ограничения, хотя они и не выполнили руководящие принципы Белого дома в отношении того, когда это делать.

Разумеется, эти рекомендации были сформулированы нынешней целевой группой по коронавирусу. И «другая группа в другой форме», как назвал её Трамп, которая заменит целевую группу по COVID-19, может иметь совсем другие идеи.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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