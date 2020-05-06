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Турция объявила о взятии эпидемии коронавируса под контроль

Турция объявила о взятии эпидемии коронавируса под контроль

Турция завершила первый этап борьбы с коронавирусом Covid-19, заявил сегодня, 6 мая, глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с пандемией в Турецкой Республике. По его словам, системе здравоохранения страны удалось взять распространение заболевания под контроль.

Глава ведомства также заявил, что Турция намерена увеличить объёмы тестирования на Covid-19.

В чём именно выражается «взятие под контроль» вспышки коронавируса в стране с населением более 83 млн человек, министр Коджа не пояснил.

Озвученные им цифры новых случаев заражения и смертей среди пациентов с диагнозом Covid-19 едва ли располагают к столь смелым выводам. Указывается, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 2253 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 64 летальных исхода. С учётом новых данных, количество инфицированных превысило 171 тыс., а число смертей составило 3584.

Все последние дни прирост новых случаев заражения Covid-19 в Турции выражался в четырёхзначных цифрах.

Ранее на этой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране и экономические последствия глобальной пандемии, отметил, что Турция «во всех аспектах демонстрирует более уверенную по сравнению с развитыми странами позицию и вошла в фазу, когда время потрясений остаётся позади». «Мы обязаны быстро восстановить вызванные пандемией разрушения в экономике и направить её к большому рывку», — отметил глава государства.

Напомним, Турция остановила 28 марта междугороднее железнодорожное сообщение. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Закрыты все учебные заведения, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные соревнования. После наступления священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля) ограничения на выходные дни, которые ранее требовали от жителей 31 наиболее густонаселенной провинции страны оставаться дома с вечера пятницы до наступления понедельника, приняли общенациональный характер.

Турция стала крупнейшим центром распространения заболевания на Ближнем Востоке, опередив Иран по числу регистрируемых случаев инфицирования.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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