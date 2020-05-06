Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Влада Некрасова

Туркмения, где официально нет коронавируса, решила оказать гуманитарную помощь страдающей от эпидемии России. Об этом распорядился президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, информирует turkmenportal.com.

Ашхабад отправит в Россию безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства» продовольствие и промышленную продукцию. В формировании груза принимают участие Министерство промышленности и строительного производства, Министерство текстильной промышленности, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, госконцерны «Туркменхимия» и «Туркменгаз», а также Союз промышленников и предпринимателей и администрации регионов.

Напомним, в Туркмении по сей день не выявлено ни одного случая коронавируса. По крайней мере, такова официальная позиция властей. В соседнем Таджикистане тоже долгое время не было выявленных случаев Covid-19 — о первых инфицированных объявили лишь 30 апреля, и с тех пор число зараженных стремительно увеличивается.

Как сообщало ИА Newstes , ранее гуманитарную помощь России оказал также Узбекистан. Он отправил защитные маски и другие материалы для противостояния эпидемии.