Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения, где официально нет коронавируса, решила оказать гуманитарную помощь страдающей от эпидемии России. Об этом распорядился президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, информирует turkmenportal.com.
Ашхабад отправит в Россию безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства» продовольствие и промышленную продукцию. В формировании груза принимают участие Министерство промышленности и строительного производства, Министерство текстильной промышленности, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, госконцерны «Туркменхимия» и «Туркменгаз», а также Союз промышленников и предпринимателей и администрации регионов.
Напомним, в Туркмении по сей день не выявлено ни одного случая коронавируса. По крайней мере, такова официальная позиция властей. В соседнем Таджикистане тоже долгое время не было выявленных случаев Covid-19 — о первых инфицированных объявили лишь 30 апреля, и с тех пор число зараженных стремительно увеличивается.
Как сообщало ИА Newstes , ранее гуманитарную помощь России оказал также Узбекистан. Он отправил защитные маски и другие материалы для противостояния эпидемии.