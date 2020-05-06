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У министра культуры Любимовой выявили COVID-19

У министра культуры Любимовой выявили COVID-19

У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Ее пресс-секретарь Анна Усачева рассказала, что речь идет о легкой форме заболевания.

"Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – цитирует ее РБК.

Любимова – уже третий член правительства России с положительным тестом на коронавирус. До этого выявили у главы кабмина Михаила Мишустина и министр строительства Владимира Якушева.

Общее число случаев выявления вируса в стране достигло 165 929, 21 237 человек выздоровели. За всю историю наблюдения зафиксированы 1537 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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