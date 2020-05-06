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Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни

Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни

Долгое время считалось, что всю необходимую жидкость коалы получают из листьев эвкалипта, а воду пьют в редких случаях: лишь во время продолжительных засух или после лесных пожаров. Но теперь ученые собрали достаточное число свидетельств того, что коалы все-таки пьют воду, слизывая ее во время дождя с гладких стволов эквалиптов.

С 2006 по 2019 год было собрано 46 наблюдений коал, слизывающих воду с коры эвкалипта. Изучив фотографии и видеозаписи, ученые обнаружили, что коалы предпочитают именно такой способ питья, даже когда поблизости находятся лужи или водоемы.

Австралия сейчас переживает самый сухой период за историю наблюдений. Рекордных показателей достигают средние температуры, а количество дней без осадков стало минимальным. Если слизывание воды с коры деревьев играет важную роль в удовлетворении потребностей коал в жидкости, то, как считают ученые, для сохранения коал необходимо дополнительно распылять воду в областях, где давно не было дождей.

Исследование опубликовано в журнале Ethology.

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По материалам: polit.ru

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