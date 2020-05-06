В Армении назвали сроки выхода из кризиса: Преодолели? Только начинается

Анастасия Иванова

Мнение о том, что кризис в связи с распространением в Армении коронавируса Covid-19 преодолён, ошибочно. Кризис только начинается. Об этом сегодня, 6 мая, в Национальном собрании (парламенте) республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По прогнозам армянского правительства, экономический кризис и сложная эпидемиологическая ситуация в стране могут продлиться до мая следующего года, сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.

Представляя шаги, которые возглавляемый им кабмин намерен предпринять с целью смягчения социальных и экономических последствий глобальной пандемии, Пашинян коснулся преимущественно проектов капитального строительства. Он проинформировал, что правительство намерено реализовать программу капитального ремонта и строительства более 100 объектов образования и здравоохранения на территории республики.

Премьер отметил, что эти программы поспособствуют обеспечению трудоустройства, в том числе и тех граждан, которые традиционно уезжали на заработки за рубеж. Предполагается, что данные программы обеспечат трудоустройство граждан не только в текущем, но и в будущем году.

Как сообщало ИА Newstes, в Армении новые случаи заражения коронавирусом Covid-19 в последние дни демонстрируют трёхзначные цифры суточного прироста. За минувшие сутки зарегистрировано 163 новых инфицирований — самый высокий показатель с момента вспышки заболевания в республике. Общее число заражённых достигло 2782. По состоянию на утро среды, от осложнений в результате заболевания коронавирусом в стране скончались 40 человек. Излечились 1135 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 26929.

Напомним, в Армении с 16 марта действует режим чрезвычайного положения. Несмотря на рост числа инфицированных и летальных исходов правительство республики с 4 мая частично отменило установленные ранее ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей. До сегодняшнего дня кабинет Пашиняна одобрил 13 антикризисных пакетов по нейтрализации социальных и экономических последствий пандемии коронавируса.