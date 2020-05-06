В Бурятии школам рекомендовали досрочно уйти на каникулы

Лидия Мартынова

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Министерство образования и науки Бурятии рекомендовало школам республики досрочно уйти на летние каникулы, сообщает ТАСС.

«Для первых-восьмых классов рекомендовано завершить обучение 15 мая (при пятидневной учебной неделе) и 16 мая (при шестидневной учебной неделе)», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом десятым классам рекомендовано завершить обучение 25 и 26 мая (при пятидневке и шестидневке соответственно). В девятых и одиннадцатых классах обучение рекомендуют завершить до 5 июня.

Районные управления образования должны принять решения о начале летних каникул до 12 мая.

Ранее Минпросвещения рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых классов — до 30 мая.