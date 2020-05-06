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В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева

В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
После того, как Госдума примет решение о прекращении полномочий депутата Бориса Чернышева, назначенного замглавы Рособрнадзора, ЛДПР будет вправе в течение 14 дней предложить Центризбиркому России кандидата на вакантный мандат, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Чернышева заместителем руководителя Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В течение 14 дней со дня принятия Государственной думой решения о досрочном прекращении полномочий депутата Чернышева уполномоченный орган политической партии вправе предложить ЦИК России кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из партийного списка ЛДПР для замещения вакантного депутатского мандата. Если в течение 14 дней партия этим правом не воспользуется, ЦИК передает вакантный депутатский мандат следующему по списку кандидату", - сказал Шевченко.


Согласно информации на сайте Госдумы, Чернышов является членом ЛДПР, вступил в полномочия депутата 18 сентября 2016 года. Чернышов родился в 1991 году, закончил Высшую школу экономики (2012 год) и МГУ имени Ломоносова (2014 год).

# Политика
По материалам: ria.ru

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