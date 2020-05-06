В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

Влада Некрасова

Жесткие меры, введенные в Испании в связи со вспышкой пандемии нового коронавируса, приведут к беспрецедентному снижению экономической активности, и ВВП страны снизится по итогам текущего года на 9,4%, а рост в будущем году составит 7%, но при условии отмены всех ограничений, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2019 году рост экономики Испании составил 2% и, согласно прогнозам ЕК зимой, в 2020 году должен был составить 1,6%. Но согласно вышедшему ранее в среду весеннему прогнозу ведомства, экономика Испании по итогам этого года упадёт на 9,4%. При этом снижение общего ВВП еврозоны составит 7,7%, а обгонят Испанию по отрицательной динамике среди стран валютного союза лишь Греция – минус 9,7% и Италия (минус 9,5%).