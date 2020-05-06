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В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.

Эксперимент по выплате безусловного базового дохода был начат в Финляндии 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года. В эксперименте участвовало две тысячи безработных, которые получали ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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