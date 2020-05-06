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В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая

В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 маяФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министры экономики 16 федеральных земель ФРГ и глава Минэкономики Петер Альтмайер договорились открывать рестораны и кафе в Германии, начиная с 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство DPA.

С такой рекомендацией министры выступят в среду, 6 мая, во время конференции правительства Германии с властями федеральных земель.

Кафе, бары и рестораны, закрытые из-за эпидемии коронавируса, вероятно, начнут открываться на этой неделе. Однако обязательно строгое соблюдение гигиенических норм. Для постепенного открытия заведений намечен временной коридор с 9 по 22 мая. С марта все места общепита в Германии работают только навынос.

Ранее российские рестораторы оценили план открытия кафе в стране после завершения самоизоляции. По их словам, ресторанный рынок начнет банкротиться через два-три месяца. «Если мы не сможем нормально работать, бизнес, как обескровленный организм, погибнет», — заключил один из бизнесменов.

По последним данным, в Германии заразились 163 860 человек. За последние сутки выявлено 685 инфицированных. Всего за время эпидемии в стране умер 6831 человек. Более 135,1 тысячи излечились.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона зараженных. Всего 254 430 человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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