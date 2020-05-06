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В Госдуму внесен проект закона о создании архивов нотариальных документов

В Госдуму внесен проект закона о создании архивов нотариальных документов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о формировании архивов нотариальных документов. Документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.

Проектом предлагается сформировать «архивы из документов, образовавшихся при совершении нотариальных действий нотариусами, при нотариальных палатах, образованных в субъектах Российской Федерации». В случае, если нотариальные действия были произведены главами местных администраций, представителями местного самоуправления или сотрудниками консульских учреждений, то документы будут передаваться «на хранение в архивы органов местного самоуправления и МИД.

Законопроект предлагает обязать нотариусов хранить и вести учет рабочих документов, возложив на них ответвенность за нарушение этих требований в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов. Номенклатурные дела по истечении 5 лет, начиная со следующего года после окончания делопроизводства, должны передаваться нотариусом в нотариальную палату, членом которой он является.

Документ обязывает нотариальные палаты субъектов РФ принять на хранение документы нотариусов, сложивших полномочия, не переданные другому нотариусу.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время порядок хранения и использования нотариальных документов законодательно не урегулирован. Фактически, документы хранятся у самих нотариусов, а нахождение архивных документов в органах местного самоуправления зависит от конкретной практики, складывающейся в каждом регионе.

Предполагается, что законопроект вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

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По материалам: pnp.ru

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