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В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком

В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам с фейками об искусственной природе коронавируса, созданного "для уничтожения людей и установления глобального мирового порядка", сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсети "Одноклассники" и на портале YouTube найдены несколько видеороликов, где утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным для "чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов".

# В мире
По материалам: ria.ru

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