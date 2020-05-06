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В Испании составили сборную худших игроков «Реала»

В Испании составили сборную худших игроков «Реала»
Популярное испанское издание AS представило на суд общественности свой вариант худших игроков, которых подписывал мадридский «Реал».

В своеобразную «символическую сборную» попали знаменитый английский защитник Джонатан Вудгейт и бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано, также известный по выступлению в составе «Ромы».
Полностью команда худших футболистов «Реала» по версии AS выглядит следующим образом: Альбано Биссарри, Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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