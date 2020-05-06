В Испании составили сборную худших игроков «Реала»

Влада Некрасова

Популярное испанское издание AS представило на суд общественности свой вариант худших игроков, которых подписывал мадридский «Реал».В своеобразную «символическую сборную» попали знаменитый английский защитник Джонатан Вудгейт и бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано, также известный по выступлению в составе «Ромы».Полностью команда худших футболистов «Реала» по версии AS выглядит следующим образом: Альбано Биссарри, Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.