В Китае на майских праздниках отмечен туристический всплеск

Вадим Карасев

По сообщениям агентства Синьхуа за пять дней майских выходных более 4,6 млн туристов посетили Пекин.

Такое активное пробуждение туристической сферы столицы КНР после вынужденного затишья позволило возобновить в праздничные дни работу более 200 гостиниц, имеющих звездный рейтинг, а также более 120 основных достопримечательностей восточной столицы.

По подсчетам Пекинского муниципального бюро культуры и туризма за 5 дней выходных выручка от туристических потоков составила порядка 590 млн долларов.

Более 7 млн туристов на праздники принял и Шанхай. Чуть менее 3 млн человек посетили более 130 местных достопримечательностей и потратили на отдых почти 1,35 млрд долларов.

Как сообщает ИА REGNUM, поездки совершили более 115 миллионов внутренних путешественников по всей территории Поднебесной. Общая выручка отрасли от внутреннего туризма составила по данным Министерства культуры и туризма страны около 6,7 млрд долларов.

Несмотря на долгий период спада отрасли туризма и путешествий из-за пандемии коронавирусной инфекции, восстановление происходит достаточно уверенно даже под продолжающимся контролем и ограничениями со стороны властей.

Так, все туристические объекты могут принимать максимум 30% от обычного числа гостей. Также, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, для получения билета, туристы должны пройти регистрацию на сайте того, туристического объекта, который они намереваются посетить. При входе каждый из приехавших должен предъявить свой паспорт здоровья и измерить температуру тела.

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