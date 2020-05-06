В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая

Алексей Вольцев

Обязательный карантин в Колумбии продлен до 25 мая, однако ряд отраслей экономики получат послабления, сообщил президент страны Иван Дуке.

"Мы продлим обязательную изоляцию с 11 по 25 мая, но дадим пространство бизнесу", - сказал он в заявлении, транслировавшемся в Twitter.

В частности, будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам.

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