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В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая

В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая
Обязательный карантин в Колумбии продлен до 25 мая, однако ряд отраслей экономики получат послабления, сообщил президент страны Иван Дуке.

"Мы продлим обязательную изоляцию с 11 по 25 мая, но дадим пространство бизнесу", - сказал он в заявлении, транслировавшемся в Twitter.

В частности, будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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