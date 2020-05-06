В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Сегодня, 08:07 Анастасия Иванова
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 4 мая украинские силовики два раза нарушили режим тишины."За 5 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
По материалам: ria.ru