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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 4 мая украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

"За 5 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
# В мире
По материалам: ria.ru

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