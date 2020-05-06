В Москве с 12 мая откроют только промышленные предприятия
С 12 мая в Москве начнут работу только промышленные предприятия и строительные компании, открытие других пока преждевременно. Об этом сегодня, 6 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Он пояснил, что нынешняя ситуация в столице не дает возможности открытия сферы услуг, быта и других.
Также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил мэр. По его словам, рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве говорит о лучшей выявляемости инфекции.
Как сообщало ИА Newstes, на сегодня в Москве выявлено 85 973 случая заражения коронавирусной инфекцией (+5 858). Выздоровели всего 8 458 (+588 за сутки), скончались 866 (+50) человек.