В Москве с 12 мая откроют только промышленные предприятия

Алексей Вольцев

С 12 мая в Москве начнут работу только промышленные предприятия и строительные компании, открытие других пока преждевременно. Об этом сегодня, 6 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то, что Анна Попова озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг — начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости», — сказал Собянин.

Он пояснил, что нынешняя ситуация в столице не дает возможности открытия сферы услуг, быта и других.

«Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — сказал Собянин.

Также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил мэр. По его словам, рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве говорит о лучшей выявляемости инфекции.

Как сообщало ИА Newstes, на сегодня в Москве выявлено 85 973 случая заражения коронавирусной инфекцией (+5 858). Выздоровели всего 8 458 (+588 за сутки), скончались 866 (+50) человек.