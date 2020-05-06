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В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за сутки умерли еще 50 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и положительный результат теста на коронавирус. Возраст погибших не уточняется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал жителям региона носить перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 102 зараженных в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, а также Дагестане. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек погиб, более 19,8 тысячи излечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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