В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам

Влада Некрасова

В России число инфицированных новой коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки на 10 559, достигнув 165 929 человек во всех регионах страны. Как сообщили сегодня, 6 мая, в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19, выздоровели 21 327 человек, умерли — 1537.

За суточный прирост составил 6,8%. У 4314 новых пациентов (40,9%) не было выявлено симптомов инфекции.

ИА Newstes уже сообщало, Минобороны РФ также стало публиковать статистику по Covid-19. По данным, опубликованным накануне, 5 мая, в ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами, выздоровело — 174 человека (за весь период).

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии — 3 человека, в состоянии средней тяжести — 6, остальные — без симптомов заболевания.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 1186 человек, выздоровело — 187 (за весь период).