В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Вадим Карасев

Антон СилуановФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем — немногим больше», — отметил министр.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с масштабным экономическими кризисом, вызванным замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.