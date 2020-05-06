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В российском регионе откроются магазины одежды и кладбища

В российском регионе откроются магазины одежды и кладбищаФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В Псковской области с 6 мая разрешено начать работу стоматологическим клиникам, магазинам одежды и другой продукции, не относящейся к товарам первой необходимости. Также жители смогут посещать кладбища. Соответствующее распоряжение дал губернатор Михаил Ведерников, сообщается на сайте регионального правительства.

Главные условия для открытия торговой точки — наличие отдельного входа с улицы и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. В частности, находящиеся внутри люди обязаны быть в перчатках и масках, в торговом зале должно находиться средство для дезинфекции рук, примерка одежды запрещена.

В офисы могут вернуться сотрудники компаний по трудоустройству и подбору персонала, если в помещениях фирмы будет находиться не более четырех человек одновременно. В стоматологиях пациентам необходимо соблюдать социальную дистанцию и вне кабинета врача носить маску с перчатками.

Ранее Ведерников предложил ввести «перчаточный режим» на территории области в связи с эпидемией коронавируса.

6 мая российские власти обсудят возможность ввести «масочный режим» по всей стране.

По данным на 5 мая, в России инфицировано более 155 тысяч человек. Почти 20 тысяч поправилось, еще 1451 скончался. В Псковской области вирус обнаружен у 214 жителей, 24 из них выздоровели, 8 умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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