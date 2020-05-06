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В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов

В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще 16 объектов в четырех сербских городах, сообщило министерство обороны России.

"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные врачи оценили эпидемобстановку и дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в больницах городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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