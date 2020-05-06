В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов

Алексей Вольцев

Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще 16 объектов в четырех сербских городах, сообщило министерство обороны России.

"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные врачи оценили эпидемобстановку и дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в больницах городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.