В Швеции признали, что не ожидали такого большого количества смертей от COVID-19

Вадим Карасев

Швеция была одной из немногих стран, в которых власти не захотели вводить строгие ограничительные режимы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Меж тем, по состоянию на 5 мая, в Швеции зарегистрировано более 2700 случаев смерти от COVID-19 и более 23 тысяч случаев заражения. Число погибших намного выше, чем у их соседей из северных стран и многих других стран, которые вводили ограничительные режимы, пишет Business Insider.

Глава шведского оперштаба по борьбе с коронавирусом, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признался, что количество погибших от коронавируса в их стране «стало полной неожиданностью».

Доктор Тегнелл в одном из эфиров шведского телеканала рассказал, почему в Швеции такой противоречивый подход к эпидемии.

Он отметил, что с самого начала у них никто даже и не предполагал, что будет такое большое количество погибших.

Однако, по мнению господина Тегнелла, есть и хорошие моменты в необычной стратегии Швеции, которая в значительной степени опирается на тех людей, которые сами соблюдают социальную дистанцию без каких-либо установленных правил.

Он также признал, что хоть их стратегия не совсем идеальна, однако, число умерших от коронавирусной инфекции их очень беспокоит.

При этом доктор рассказал, что в Швеции существует та же проблема, что и во многих европейских странах - значительное число смертей в домах престарелых , хотя посещение таких домов в стране и было под запретом.

Андерс Тегнелл также подчеркнул, что очень сложно сдерживать болезнь, даже если прикладывать к этому максимум усилий. Оказалось, что этого было явно недостаточно.

Читайте также: Ангела Меркель рассказала, как будет жить Германия в ближайший месяц