Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей

В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей

В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
Первый из двух гуманитарных рейсов для российских детей, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел в среду из Москвы, сообщило посольство Швейцарии в РФ в соцсетях.

"Благодаря сотрудничеству МИД Швейцарии и МИД РФ посольство организовало сегодня первый из двух гуманитарных рейсов в Швейцарию для российских детей, страдающих ретинобластомой - редкой формой рака сетчатки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве Владислава Рамма
Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве
Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"
"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"
Венесуэла направит в Гаагу материалы о морском вторжении в страну
Венесуэла направит в Гаагу материалы о морском вторжении в страну
Без подарков и гостей: как прошел первый день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри
Без подарков и гостей: как прошел первый день рождения сына Меган
Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах - самое важное из совещания Путина с правительством
Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах -

Топ на сегодня

Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Еще по теме

Россия требует от Швейцарии разъяснений инцидента с истребителями
Первый рейс с застрявшими туристами из РФ вылетел из Китая
Делегация Госдумы во главе с Володиным посетит Швейцарию 19 февраля
Россия направила Швейцарии ноту из-за инцидента со спецбортом