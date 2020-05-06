В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей

Влада Некрасова

Первый из двух гуманитарных рейсов для российских детей, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел в среду из Москвы, сообщило посольство Швейцарии в РФ в соцсетях.

"Благодаря сотрудничеству МИД Швейцарии и МИД РФ посольство организовало сегодня первый из двух гуманитарных рейсов в Швейцарию для российских детей, страдающих ретинобластомой - редкой формой рака сетчатки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.