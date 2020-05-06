В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек

Алексей Вольцев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Точная цифра составляет 1 201 337 случаев. Число людей, умерших от вызванных COVID-19 осложнений, достигло 70,8 тысячи. Излечились почти 190 тысяч человек.

Власти объясняют такие высокие показатели активным тестированием населения на наличие коронавируса.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.