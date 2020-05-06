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В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей

В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детейФото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в городе зафиксированы 15 случаев, когда заболевание вызывало синдром системного воспалительного ответа у детей. Глава города пояснил, что речь идет о конкретном состоянии зараженного ребенка, при котором у него проявляются такие симптомы, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.

«Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь», — написал мэр. Он добавил, что департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года.

29 апреля сообщалось, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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