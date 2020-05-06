Венесуэла направит в Гаагу материалы о морском вторжении в страну

Вадим Карасев

Международный уголовный суд в ГаагеФото: АР / Peter Dejong

Власти Венесуэлы намерены направить в суд в Гааге материалы, касающиеся военного вторжения в страну. В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter-аккаунте президента Николаса Мадуро, он заявил, что соответствующий доклад готовит глава МИД страны.

«Я дал поручение главе МИД Хорхе Арреасе направить доклады и видео об этой агрессии в Гаагу, чтобы присоединить их к иску в Международном уголовном суде», — сказал Мадуро.

Об атаке на республику стало известно 3 мая. По данным властей, вторжение финансировалось со стороны Колумбии и США. Двое задержанных американских граждан, по словам лидера Венесуэлы, были сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Мадуро было продемонстрировано видео допроса одного из наемников. Последний признался, что в планы операции входил захват аэропорта в Каракасе и вывоз главы государства на территорию США.