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Вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома

Вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Пятым каналом допустил, что коронавирусом можно заразиться даже дома - через еду или воду.

Специалист указал на возможность подхватить вирус через еду или воду, но назвал вероятность такого события "низкой". По его словам, в этом случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов - обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", - подчеркнул Альштейн.

Вирусолог также дал советы, как снизить риск стать инфицированным при общении с людьми: использовать маски, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию в 2 метра. Кроме того, он рекомендовал протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса - во всех регионах страны. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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