Внеочередное заседание Рады состоится 7 мая

Лидия Мартынова

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента 7 мая. В повестке дня всего два вопроса. В пресс-службе Верховной Рады отметили, что за созыв этого заседания есть 156 подписей народных депутатов при 150 необходимых."Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 час 7 мая 2020 года", - говорится в распоряжении подписанном Разумковым.В частности, депутаты должны рассмотреть следующие вопросы:1) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавірусної болезни COVID-19 (рег. № 3380);2) проект Закона Украины о внесении изменений к Закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней) (реестр. № 3376).