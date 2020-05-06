Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower
Украинская армия заняла 27 место в ежегодном рейтинге самых сильных армий мира (9 место в рейтинге европейских армий). Об этом говорится на сайте Global Firepower.

В рейтинге представлены армии 138 стран мира. Индекс ВСУ – 0.4457 баллов (чем ниже индекс – тем лучше).

На вершине рейтинга – армии США, Россия и Китая. Сила же украинских вооруженных сил, согласно "топу", сравнимы с силами Тайваня и Алжира.
Bellingcat писал, что сайт GF ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, известный также сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Знаки Зодиака и их скрытые покровители: малые планеты
Знаки Зодиака и их скрытые покровители: малые планеты
В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек
В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек
Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле
Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле
Главврач больницы в Омске уволился после вспышки коронавируса
Главврач больницы в Омске уволился после вспышки коронавируса
Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета
Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета
ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower
ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global
Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России
Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Украинская армия в десятке сильнейших в Европе
ВСУ заняли 10 место в рейтинге сильнейших армий Европы
С начала «АТО» Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи (ИНФОГРАФИКА)
Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших стран