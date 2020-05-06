ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Влада Некрасова

Украинская армия заняла 27 место в ежегодном рейтинге самых сильных армий мира (9 место в рейтинге европейских армий). Об этом говорится на сайте Global Firepower.В рейтинге представлены армии 138 стран мира. Индекс ВСУ – 0.4457 баллов (чем ниже индекс – тем лучше).На вершине рейтинга – армии США, Россия и Китая. Сила же украинских вооруженных сил, согласно "топу", сравнимы с силами Тайваня и Алжира.Bellingcat писал, что сайт GF ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, известный также сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами.