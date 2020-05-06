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Вучич на саммите ЕС — Западные Балканы указал на европейскую перспективу Сербии

Вучич на саммите ЕС — Западные Балканы указал на европейскую перспективу Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе участия в саммите ЕС — Западные Балканы, который из-за эпидемии коронавируса прошёл в формате видеоконференции, указал на европейскую перспективу Сербии и солидарность внутри Европейской народной партии (ЕПП), ассоциированным членом которой является Сербская прогрессивная партия (СПП), возглавляемая Вучичем. Об этом в среду сообщает пресс-служба сербского президента.

Отмечается, что Вучич оповестил участников саммита об экономической обстановке в стране, складывающейся из-за эпидемии COVID-19. Президент поблагодарил европейцев за оказанную Сербии поддержку, а также рассказал о деталях помощи, которую Сербия направила некоторым странам ЕС. Кроме того, он попросил европейских коллег об отмене пошлин, тарифных барьеров и квот на ввоз в Евросоюз товаров из стран Западных Балкан, сделав особый акцент на экспорте стали.

Лидер Сербии затронул и тему недостатка европейской солидарности на начальном этапе эпидемии, подчеркнув, что поступки важнее слов. Он особо отметил, что Сербия доказала свою приверженность ЕС тем, что направила помощь нуждающимся в ней европейским странам.

Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз 1 марта 2012 года.  Переговорный процесс начался в январе 2015 года. В 2017 году тогдашний еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Сербия может вступить в ЕС до 2025 года. Однако в действительности перспективы присоединения страны к Евросоюзу достаточно размыты и во многом увязываются с решением Косовского вопроса, которое в настоящее время находится в замороженном состоянии. 

Говоря о запрете на экспорт медикаментов и медоборудования из стран ЕС, президент Сербии 15 марта заявил об отсутствии европейской солидарности, которая, по его словам, существовала только на бумаге. 

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По материалам: pnp.ru

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